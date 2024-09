Domani si apre la stagione venatoria 2024/25. In bocca al lupo da Arci Caccia!!!

Mancano poche ore all’Apertura Ufficiale della Stagione Venatoria 2024/25. Anche quest’anno, in molte Regioni, i cacciatori devono subire stop e limitazioni dovute ai ricorsi sui calendari venatori. A loro va la solidarietà dell’Associazione, che, come sempre, si adopererà nelle sedi opportune per cercare di far sì che in tutta Italia si possa andare a caccia tranquilli, con tempi certi, ovvero nel miglior modo possibile. A tutti i cacciatori d’Italia dedichiamo il nostro più sentito in bocca al lupo!! Uscite da soli o in compagnia, con il vostro cane o senza. Quale che sia la vostra forma di caccia preferita rispettate le regole, le cose e le persone. Tenete un’attenzione particolare alla sicurezza, vostra e degli altri. Godetevi la nostra festa più bella, sperando che sia il prologo di una stagione bella e soddisfacente.