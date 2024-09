Campania: Arci Caccia Informa sulla situazione della caccia

Come annunciato nei comunicati precedenti, Arci Caccia Campania, tramite il Presidente Luigi Botta, il Vice Presidente Luigi Luongo, l’Ufficio di Presidenza ed i Presidenti Provinciali, continua la sua opera di informazione e assistenza ai cacciatori. Ci preme segnalare, a tal proposito, che quanto sostenuto dalla nostra associazione già dallo scorso agosto, trova conferma nelle notizie riportate dai media. Purtroppo, le scelte e gli errori della Regione hanno portato la delusione a migliaia di cacciatori. Per questo riteniamo fondamentale che l’amministrazione campana accetti le proposte che abbiamo fatto e la collaborazione nostra e di tutte quelle associazioni che vogliono dare una svolta alla caccia in Campania. La Regione è dotata di un Osservatorio Faunistico che potrebbe essere il capofila delle operazioni per la risoluzione delle problematiche emerse in questa stagione venatoria.

L’essenziale è ridare fiducia e speranza ai cacciatori campani.

Alleghiamo i Video sull’argomento pubblicati da Stile TV

https://www.facebook.com/share/v/HVjyXSkGgNmHQ8md/

https://www.facebook.com/share/v/ovSZBXzvPJ511m9p/