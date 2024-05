Decreto-legge Agricoltura: finalmente corretto l’errore sulle GGVV

“Non possiamo che esprimere soddisfazione per il chiarimento prodotto dal Governo che ribadisce, ma noi ne eravamo già certi, che tutte le AAVV riconosciute possono avere corpi di Guardie Volontarie. Bisogna rimarcare, però, che il problema di questa incertezza si era posto a causa di provvedimenti approvati in precedenza; quindi, non possiamo non invitare il Governo a prestare maggiore attenzione a ciò che decide di varare. Come sempre, la nostra associazione è pronta a dare il proprio apporto tecnico-consultivo qualora ci venga chiesto, anche al fine di evitare il ripetersi di situazioni simili.” Questa la dichiarazione rilasciata oggi dal Presidente Nazionale Maffei alla notizia dell’approvazione del Decreto Legge Agricoltura.