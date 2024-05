E’ in pieno svolgimento il 12° Torneo Arci Caccia di Tiro a Volo. Domenica 12 Maggio sarà presente sul campo il Presidente Regionale Leopoldo Vernagallo e dopo la grigliata, sarà possibile godersi anche la sfilata equestre che si tiene annualmente a Vicari in onore di San Michele Arcangelo. Arci Caccia vi aspetta numerosi per condividere questo momento di competizione, di festa e tradizione.