Marche: Calendario Venatorio – Attacco alla democrazia; L’Assessore Antonini non parla con noi, noi non parliamo con lui

CALENDARIO VENATORIO – ATTACCO ALLA DEMOCRAZIA: L’ASSESSORE ANTONINI NON PARLA CON NOI, NOI NON PARLIAMO CON LUI

Comunicato Stampa del 17/05/24

L’Assessore alla Caccia Andrea Maria Antonini ha convocato per oggi pomeriggio ore 15:00 la “Cabina di regia delle Associazioni Venatorie Marchigiane” con oggetto “Calendario venatorio 2024/2025”. Questa mattina, siamo venuti a sapere, dalla Convocazione della II Commissione Consigliare prevista per la prossima settimana, che la Giunta Regionale ha già approvata in data 16/05/2024 il Calendario Venatorio con DGR n. 733.

La domande che sorgono spontanee sono:

con quali Associazioni Venatorie è stato concertato il Calendario? (sicuramente non con la scrivente Associazione)

perché dopo l’arrivo di entrambi i pareri alla prima bozza di Calendario (ISPRA e CTFV) le Associazioni Venatorie non sono state ufficialmente udite precedentemente all’approvazione del documento in Giunta? (Ufficialmente, perché viene il sospetto che alcune, ufficiosamente, siano state sentite)

Noi non ci stiamo e contestiamo duramente sia nel metodo che nel merito le scelte dell’Assessore Antonini, scelte che non rispettano le rappresentanze dei cacciatori che si concretizzano nell’istituzione della Cabina delle Associazioni Venatorie delle Marche, non audita se non per ratifica di atti già approvati con il benestare di pochi.

Per le ragioni anzidette, Arci Caccia Marche non parteciperà alla riunione “presa in giro” prevista per oggi pomeriggio il quale oggetto, forse, anziché “Calendario venatorio 2024/2025” avrebbe dovuto essere “Calendario venatorio di Antonini & Co 2024/2025”.

Lo stesso mancato coinvolgimento lo segnaliamo sia per le modifiche alla legge regionale 7/95 sia alla redazione dello Statuto Tipo degli AA.TT.CC.

Seguiranno notizia in merito ad iniziative che Arci Caccia Marche intraprenderà in merito con le Associazioni e i singoli che vorranno aderire.